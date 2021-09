Liverpool : FC Liverpool interessiert: Otavio ordnet Wechselgerüchte ein

Die Reds suchten nach dem Abgang von Georginio Wijnaldum akribisch nach einem neuen Mann für die Schaltzentrale. Im Juni war in Portugal sogar zu lesen, dass sich Liverpool mit Otavio in fortgeschrittenen Gesprächen befinde. Ein Transfer kam bekanntermaßen nicht zustande.

Otavio überzeugt von seiner Arbeit beim FC Porto

"Wenn ein Team hinter mir her war, dann wegen meiner Arbeit", ist Otavio überzeugt von seiner starken Entwicklung, die er in den letzten Monaten genommen hat. "Die verrichte ich in der Liga sowie der Champions League, praktisch in jedem Spiel. Wenn wir das Trikot tragen, egal in welchem Spiel, müssen wir immer unser Bestes geben."