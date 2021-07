Liverpool : FC Liverpool: Jürgen Klopp könnte sich bei Atletico Madrid bedienen

Nachdem Saul Niguez die Hälfte seines Lebens bei Atletico Madrid verbracht hat, könnte in diesem Sommer ein Wechsel anstehen. Der FC Liverpool soll Interesse signalisieren.

Schon seit mehreren Monaten wird über einen möglichen Abgang von Saul Niguez spekuliert. Atletico Madrid könne sich vorstellen, dem zentralen Mittelfeldspieler bei einem zufriedenstellenden Angebot die Freigabe zu erteilen.

Laut dem Mirror wurden ebendiese Informationen an den FC Liverpool übermittelt, der offenbar Interesse an einem Transfer signalisiert. Wie tief der englische Topklub in die Portokasse greifen müsste, wird allerdings nicht genannt. Kostengünstig, davon ist auszugehen, wird eine Niguez-Verpflichtung aber nicht.

Der 26-Jährige war in der vergangenen Saison wichtiger Bestandteil der Rojiblancos. Von Trainer Diego Simeone wurde er zwar nicht in jedem Ligaspiel eingesetzt, spielte dafür aber jede Minute in der Champions League.