Liverpool : FC Liverpool: Jürgen Klopp nährt die Hoffnungen

Der FC Liverpool befindet sich derzeit im Trainingslager in Salzburg, um in die Vorbereitungsphase für die nächste Saison zu starten. Der Coach ist sehr zuversichtlich, dass er in naher Zukunft wieder auf seine Langzeitverletzten zurückgreifen kann.