FC Liverpool: Jürgen Klopp wechselte alkoholisierten Profi ein

Steven Caulker (31) ist 2016 für ein halbes Jahr an den FC Liverpool ausgeliehen worden. Der Innenverteidiger gab nun zu, dass er bei den Reds sogar unter Alkoholeinfluss gespielt hat.

Kürzlich räumte Caulker ein, einstweilen unter einem Alkoholproblem gelitten zu haben. Im Podcast "Under the Cosh" sprach er über einige Anekdoten aus dieser Zeit. Unvergessen bleibt für den Engländer etwa das Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal aus der Saison 2015/16.

Caulker machte sich vor dem Match große Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz, weil beim Team von Jürgen Klopp (55) sieben Defensivspieler ausgefallen waren. Viel mehr Raum nahmen in seinem Kopf aber seine Ängste rund um seine Alkoholabhängigkeit ein.

"Ich dachte: 'Oh mein Gott, bin ich überhaupt nüchtern? Wie zum Teufel soll ich das machen?' Bei dieser Zufahrt geriet ich in Panik, weil ich nicht auf mich selbst aufgepasst hatte, ich war so durcheinander", berichtete Caulker im Podcast.