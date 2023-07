FC Liverpool: Jürgen Klopp will Manchester United in Kampf um WM-Star ausstechen

Sofyan Amrabat (26) wird die AC Florenz in diesem Sommer voraussichtlich verlassen. Zu groß und prominent ist die Schar der Interessenten. Jürgen Klopp (56) ist beispielsweise ein großer Fan des Marokkaners. Um mit dem FC Liverpool den Zuschlag zu erhalten, drückt der Schwabe aufs Tempo.

Amrabat blickt auf eine unglaubliche Vorsaison zurück. Bei der Fiorentina war er absoluter Stammspieler. Sein unbestrittenes Highlight dürfte aber die Winter-WM in Katar gewesen sein.

Mit Marokko stieß der defensive Mittelfeldspieler im Dezember 2022 bis ins Halbfinale vor. Dieses Kunststück war noch keinem afrikanischen Land zuvor bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gelungen.

Jürgen Klopp sind die starken Auftritte Amrabats derweil nicht verborgen geblieben. Wie The Athletic vermeldet, möchte der frühere BVB-Coach den WM-Star unbedingt an die Anfield Road lotsen. Dort würde ihn Klopp gerne zeitnah in sein neu formiertes Mittelfeld aus den Neuzugängen Alexis Mac Allister (24) und Dominik Szoboszlai (22) integrieren.