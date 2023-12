FC Liverpool lehnt angeblich Rekord-Angebot für Mohamed Salah ab

Mohamed Salah ist noch bis 2025 an den FC Liverpool gebunden - Foto: / Getty Images

Der FC Liverpool sah sich in den Sommermonaten ständigen Mutmaßungen um die Zukunft von Mohamed Salah (31) ausgesetzt. Ursächlich hierfür war vor allem die für den europäischen Fußball gefährliche Transferoffensive aus Saudi-Arabien.

Diese Angelegenheit wird nun noch mal genährt. Nach Informationen von indykaila News lehnte Liverpool ein in den vergangenen Tagen vom saudischen Klub Al-Ittihad für Salah abgegebenes Angebot über 140 Millionen Euro ab.

Bricht Mohamed Salah schon bald den Ablöserekord in der Premier League?

Käme ein Deal in dieser Größenordnung zustande, würde dieser einen neuen Transferrekord in der Premier League nach sich ziehen. Der bisher teuerste Spieler, der die englische Eliteliga verlassen hatte, war Philippe Coutinho, der 2018 für 135 Millionen Euro aus Liverpool zum FC Barcelona wechselte.

Unruhe bringen die andauernden Salah-Spekulationen nicht mit sich, zumindest lässt sich an der Anfield Road nach außen niemand etwas anmerken. Zum Beispiel Trainer Jürgen Klopp: "Er kam nie zu mir und sagte, er wolle gehen. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht."

Salah hat seit Jahren einen unschätzbaren Wert für die Reds und liefert auch in dieser Saison mal wieder herausragend ab. Für den Ägypter stehen in 19 Pflichtspielen 13 Tore und fünf Vorlagen in den Datenbänken.

Verwendete Quellen

indykaila News