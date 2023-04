FC Liverpool mistet aus – zwei Ex-Bundesliga-Stars vor dem Aus

Die Reds sind in dieser Spielzeit auf allen Ebenen krachend gescheitert. In den Pokalwettbewerben ist man bereits überall ausgeschieden ist und in der Premier League rangiert die Mannschaft von Jürgen Klopp (55) nur auf dem achten Platz.

Für diese enttäuschende Bilanz müssen nach der Saison Köpfe rollen. Naby Keita (28) soll zu diesen Spielern gehören, die an der Anfield Road keine Zukunft mehr haben. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft sowieso aus, sodass die Trennung reibungslos verlaufen wird.

Keita wechselte im Juli 2018 für 60 Millionen Euro nach Liverpool, wo er den Erwartungen jedoch nur selten gerecht wurde. In dieser Spielzeit fehlte er seinem Team zudem häufig wegen anhaltender Verletzungssorgen.