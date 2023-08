Mohamed Salah scheitert mit Rekordversuch - und rastet aus

Die Partie in London stand für Salah zunächst unter einem guten Stern. Der Stürmer scheiterte in der 11. Minute noch an der Latte, legte sieben Minuten später aber das 1:0 für Luis Diaz (26) auf. In der Mitte der ersten Halbzeit hätte Liverpool dann sogar davonziehen können.

Salah netzte den Ball in der 28. Minute zum vermeintlichen 2:0 ein. Der Referee nahm den Treffer anschließend allerdings wegen einer Abseitsstellung zurück. In der 77. Spielminute wurde der Angreifer schließlich ausgewechselt, was diesem so gar nicht schmeckte. Er würdigte seinen Coach keines Blickes und riss sich zuvor sein Tape vom Arm.

Diese Aktion blieb auf Social Media natürlich nicht unkommentiert. "Seht euch diesen Salah an, der überall auf dem Rasen herumstreunt", schrieb etwa ein User, während ein anderer ergänzte: "Sollte Salah für seine Umweltverschmutzung mit einer Geldstrafe belegt werden? Ich denke schon ..."