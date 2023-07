Jürgen Klopp setzt Bayern-Star auf Fahndungsliste des FC Liverpool

Jürgen Klopp will offenbar Ryan Gravenberch an die Anfield Road holen - Foto: / Getty Images

Beim FC Liverpool nimmt das neue Mittelfeld so langsam Gestalt an. Nach einer enttäuschenden Saison soll das Zentrum der Reds generalüberholt werden. Das Team von Jürgen Klopp (56) bemüht sich diesbezüglich offenbar nach wie vor um Ryan Gravenberch (21).

Der Profi des FC Bayern wird seit einigen Monaten mit einem Wechsel zu den Reds in Verbindung gebracht. Nach Informationen des Mirror habe Kloppo intern sogar "grünes Licht" bekommen, um Gravenberch in die Premier League zu lotsen.

Wie das Boulevardblatt The Sun zusammentrug, befinden sich auf der Wunschliste von Cheftrainer Jürgen Klopp insgesamt neun Spieler. Zu ihnen zählt neben Kalvin Phillips (27) und Sofyan Amrabat (26) auch Ryan Gravenberch.

Mit Alexis Mac Allister (24) und Dominik Szoboszlai (22) hat der FC Liverpool in diesem Sommer schon zwei Mittelfeldspieler verpflichtet. Da im Zentrum durch die Abgänge von Leistungsträgern wie James Milner (37), Naby Keita (28) oder Fabinho (29) aber ein Exodus bevorsteht, müssen weitere Transfers her.

FC Bayern plant wohl nicht mehr mit Ryan Gravenberch

In München könnte Gravenberch nach nur einer Saison hingegen wieder Geschichte sein. Der Niederländer fasste an der Isar nie so richtig Fuß und kam deshalb nur selten zum Zug. Seit Monaten liebäugelt er öffentlich bereits mit einem erneuten Wechsel.

Laut kicker wäre der FC Bayern inzwischen sogar bereit, Gravenberch zunächst nur zu verleihen. Die Verantwortlichen versuchen den Bankdrücker auf diesem Weg zeitnah loszuwerden. In den Plänen von Coach Thomas Tuchel (49) spielt der Mittelfeldspieler nämlich nur noch "die Rolle des Herausforderers".

