Van Dijk enthÃ¼llt: Spieler wollten Sadio Mane nicht gehen lassen

In diesem Sommer verlor der FC Liverpool mit Sadio Mane (30) einen seiner besten Angreifer an den FC Bayern. Ein Abgang, der spielerisch bislang noch nicht kompensiert wurde. Wäre es nach Manes Mitspielern gegangen, kickte der Afrikaner heute noch im Anfield.

Die beiden ehemaligen Kameraden standen bis zum Sommer knapp viereinhalb Jahre für den FC Liverpool auf dem Rasen. Zusammen räumten sie sieben Titel ab. In dieser Spielzeit laufen die Reds den Erwartungen allerdings hinterher.

Abwehrchef Virgil van Dijk (31) drückte gegenüber Sky seine große Sympathie für Mane aus. "Natürlich war Sadio ein großartiger Spieler für uns, aber er wollte gehen. Es ist nicht so, dass wir ihn gehen lassen wollten."

Der angesprochene Darwin Nunez (23) kam im Sommer für eine Ablöse von 75 Mio. Euro (plus Bonuszahlungen) von Benfica Lissabon. Die Fußstapfen von Sadio Mane schienen in der Frühphase der Saison noch zu groß für Nunez zu sein. Mitspieler und Coach Jürgen Klopp (55) glauben jedoch weiterhin an die Qualitäten des Neuzugangs.