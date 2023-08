FC Liverpool standhaft: Jürgen Klopp macht sich "keine Sorgen" wegen Mo Salah

Der FC Liverpool droht in den kommenden Tagen den nächsten Superstar an ein Team aus Saudi-Arabien zu verlieren. Mohamed Salah (31) soll derzeit heftig von Al-Ittihad umworben werden. Sein Coach, Jürgen Klopp (56), bleibt dennoch zuversichtlich.

Am Freitag spielte Klopp die Transfer-Gerüchte um seinen Stürmerstar zunächst herunter. "Um uns herum ist viel los, aber das ist schon alles. Es gibt Spekulationen und ich denke, das ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig normal", sagte der frühere BVB-Trainer im Sky-Interview.

Er glaube außerdem nicht, dass die Gerüchte einen negativen Einfluss auf Salah ausüben. "Mo ist ein supererfahrener Spieler und engagiert sich zu 100 Prozent für uns und den Verein", stellte Klopp klar und beruhigte die Liverpool-Fans diesbezüglich noch einmal: "Nein, ehrlich gesagt, mache ich mir darüber keine Sorgen."

FC Liverpool: Jürgen Klopp bezeichnet Saudi-Transferfenster als "Katastrophe"

Kloppo gab allerdings zu, dass ihn die verlängerte Transferperiode der Saudis in der Tat ins Schwitzen bringt. Während der Deadline Day in Europa auf den 1. September fällt, darf in Saudi-Arabien noch bis zum 7. September eingekauft werden.