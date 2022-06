Premier League FC Liverpool steht unmittelbar vor dem nächsten Transfer

Fabio Carvalho steht bisher als einziger Neuzugang des FC Liverpool für die kommende Saison fest. In Kürze wird sich das Toptalent wohl nicht mehr ganz so alleine fühlen.

Der FC Liverpool steht scheinbar dicht vor der Verpflichtung von Calvin Ramsay. Nach Informationen des Football Insider wird das 18-jährige Juwel des FC Aberdeen in den kommenden Tagen die obligatorischen medizinischen Checks absolvieren.

Dem Bericht zufolge haben sich die Reds und Aberdeen auf eine Ablöse in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro geeinigt. Die Summe kann durch variable Leistungen noch ansteigen. Es werde damit gerechnet, dass Liverpool Ramsay in den nächsten Tagen offiziell vorstellt.

Ramsays Talent ist unbestritten, in der vorigen Saison hatte er sich als Rechtsverteidiger etabliert. Zudem ist er zum SFWA Young Player of the Year 2021/2022 gewählt worden. Ramsay kommt bereits auf drei Einätze für die schottische U21-Auswahl.