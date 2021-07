Liverpool : FC Liverpool: Trent Alexander-Arnold ist völlig schmerzfrei

"Ich bin völlig schmerzfrei", sagte der englische Nationalspieler in einem Interview, das auf der offiziellen Webseite der Reds veröffentlicht wurde. " Ich fühle mich fit, ich fühle mich gesund."

Alexander-Arnold hatte sich beim Testspiel Englands gegen Österreich am Oberschenkel verletzt und in der Folge die Teilnahme an der Europameisterschaft verpasst. Statt am Turnier teilzunehmen, legte er zahlreiche Rehaeinheiten hin.

Geht es nach dem Eigengewächs, dann könnte er in den kommenden Testspielen im Rahmen des Liverpool-Trainingslagers in Österreich bereits eingesetzt werden.