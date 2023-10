FC Liverpool wetteifert mit Barça und Manchester City um Teenie-Star

Laut der Gazzetta dello Sport ist der FC Liverpool an Patrick Dorgu (18) interessiert. Der Däne gewann mit der US Lecce kürzlich die Primavera, die italienische U19-Liga. Zur Belohnung darf er in dieser Saison regelmäßig in der Serie A ran. In der Coppa Italia gelang ihm bereits ein Assist.

Zahlreiche Topklubs buhlen um Patrick Dorgu

Zum Leidwesen von Jürgen Klopp (56) und Co. ist den anderen europäischen Vereinen Dorgus Aufstieg nicht verborgen geblieben. Wie die Gazzetta dello Sport weiter berichtet, haben auch der FC Barcelona und Manchester City ein Auge auf den Linksverteidiger geworfen. Im Sommer bahnt sich somit ein Wettbieten um Dorgu an, der noch bis 2027 an Lecce gebunden ist.

FC Liverpool: Tütet Max Eberl den Transfer von Patrick Dorgu ein?

Bei größeren Transfers zog der FC Liverpool in der jüngeren Vergangenheit häufiger den Kürzeren gegen finanzkräftige Klub wie Manchester City. Beim Poker um Dorgu könnten die Verantwortlichen aber ein Ass aus dem Ärmel zaubern.

Nach Bild-Informationen zeigen die Engländer großes Interesse an einer Verpflichtung von Max Eberl (50). Der Sportdirektor musste erst vor wenigen Wochen seinen Hut bei RB Leipzig nehmen.

Obwohl ein Wechsel zum FC Bayern als wahrscheinlich gilt, ist ein Dazwischengrätschen des LFC nicht auszuschließen. Zumal Jörg Schmadtke (59) seinen Posten zum Jahresende in Liverpool räumen wird.

Mit Eberl bekämen die Reds einen Sportdirektor, der bei Borussia Mönchengladbach und RB zuhauf sein Händchen für gute Deals bewiesen hat. Dieser routinierte Verhandlungspartner würde die Chancen der Liverpooler im Dorgu-Rennen daher womöglich signifikant erhöhen.

Verwendete Quellen

Gazetta dello Sport