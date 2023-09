FC Liverpool will bei West Ham wildern – Manchester City in Lauerstellung

West Ham United hat in diesem Sommer mit Declan Rice (24) eine wichtige Stütze verloren. Im nächsten Jahr droht den Londonern schon der nächste folgenschwere Abgang, da ein Profi das Interesse zweier Premier-League-Giganten geweckt hat.

Dem Bericht zufolge steht Aguerd auch bei Manchester City auf der Einkaufsliste. Somit könnte sich ein Wettbieten zwischen den Skyblues und dem FC Liverpool anbahnen. City dürfte bei einem rasanten Preisanstieg allerdings frühzeitig aus dem Poker aussteigen, da in der Innenverteidigung derzeit kein großer Nachholbedarf herrscht.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, ist Nayef Aguerd (27) ins Visier des FC Liverpools geraten. Die Reds planen demnach einen Vorstoß, um einen Transfer im kommenden Sommer auszuloten.

Im nächsten Jahr könnte der Hebel dann in der Abwehr angesetzt werden. Dort hüten mit dem häufig kritisierten Ex-Schalker Joel Matip (32) und Abwehr-Boss Virgil van Dijk (32) zwei Veteranen das Zentrum. Sollten die beiden Routiniers in dieser Saison nicht vollends überzeugen, wird man an der Mersey gewiss über eine Wachablösung nachdenken.

Liverpool ist in der Abwehrzentrale ohnehin dünn aufgestellt. Neben den beiden Routiniers haben die Reds in Joe Gomez (26, Vertrag bis 2027) und Ibrahima Konate (24, Vertrag bis 2026) nur zwei weitere Innenverteidiger im Kader.

