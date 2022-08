Premier League FC Liverpool verlängert vorzeitig mit Diogo Jota

Diogo Jota hat in seinen beiden Saisons in Diensten des FC Liverpool einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Die Reds werden die starken Leistungen mit einem neuen Vertrag honorieren.

Der FC Liverpool hat die Zusammenarbeit mit Diogo Jota vorzeitig verlängert. Das teilte der Klub von Jürgen Klopp am Dienstag mit. Über die Laufzeit machten die Reds keine Angaben. "Seit ich vor zwei Jahren gekommen bin, habe ich als ein wichtiger Spieler in diesem Team etabliert", sagte der 25-jährige Portugiese. Die Vertragsverlängerung sei der Beweis, dass der Klub "an mich als Spieler" glaube.

"Wir hatten zwei, drei oder vier Jahre, in denen es vor der Vorsaison immer klar war, dass wir mit Sadio, Bobby und Mo vorne anfangen", sagte Trainer Jürgen Klopp kürzlich. "Jetzt ist die Tür für so ziemlich jeden offen. Das ist es, was wir nutzen müssen. Wir haben so viele verschiedene, interessante Optionen. Das ist es, was ich mag."