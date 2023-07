Berater verrät: FC Liverpool wirbt um Landsmann (19) von Sadio Mane

Der FC Liverpool legt den Fokus in diesem Transfer-Sommer vorwiegend auf Mittelfeldspieler. Das Zentrum galt in der Vorsaison als eine der Schwachstellen der Reds. Um diese Baustelle zu schließen, baggert der Traditionsklub derzeit an einem Landsmann des früheren LFC-Stars Sadio Mane (31).