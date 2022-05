Nach Reals Finaleinzug: Mohamed Salah schickt Kampfansage nach Madrid

Der ägyptische Nationalspieler will Revanche nehmen. "Wir haben noch eine Rechnung offen", postete Salah kurz nach dem Abpfiff im Estadio Santiago Bernabeu in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf Twitter.

Das Endspiel steigt am 28. Mai in Paris. Während sich Real Madrid nach der bereits feststehenden Meisterschaft in Spanien komplett auf das große Finale konzentrieren kann, stehen für Salah und Co. national noch wichtige Aufgaben an.

Vier Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Manchester City einen Zähler, zudem steigt am kommenden Wochenende das FA-Cup-Finale gegen Chelsea (Samstag, 17:45 Uhr).