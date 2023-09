Fortgeschrittene Gespräche: FC Liverpool will 55 Millionen für Bundesliga-Star zahlen

Der FC Liverpool will im Januar auf dem Transfermarkt nachlegen. Mit einem Gipfelstürmer aus der Bundesliga soll der Austausch weit gediehen sein.

Piero Hincapie befindet sich offenbar in vielversprechenden Gesprächen mit dem FC Liverpool. Darüber weiß zumindest das spanische Portal fichajes.net zu berichten. Der Austausch sei fortgeschritten, die Reds wollen rund 55 Millionen Euro Ablöse zahlen.

FC Liverpool schon länger hinter Piero Hincapie her

Liverpool will im Januar in der Innenverteidigung, die zumeist aus Virgil van Dijk und Ibrahima Konate zusammengesetzt ist, personell nachlegen. Die Gerüchte über Liverpool und Hincapie sind schon seit einigen Monaten im Umlauf. Der 21-Jährige soll unbedingt in die Premier League wechseln wollen.

Ob Bayer Leverkusen seinen Leistungsträger ausgerechnet im schwierigen Winterwechselfenster freigeben wird, erscheint schon sehr zweifelhaft. Hincapie kam vor zwei Jahren aus Argentinien unters Bayerkreuz und vervielfachte seitdem seinen Marktwert.

Piero Hincapie verlängerte erst bei Bayer Leverkusen

Beim Werksklub sind sie total von dem Abwehrspieler überzeugt, der erst im Februar seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängerte. Was den schnellen Hincapie vor allem interessant macht, ist sein starker linker Fuß. Zudem verfügt er über internationale Erfahrung in der Champions League und nahm mit Ecuador an der WM 2022 teil.

