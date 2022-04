Everton-Coach Lampard wittert Benachteiligung: "Mo Salah hätte den Elfer bekommen"

In einer Szene wurde Evertons Angreifer Anthony Gordon in Lampards Augen von Liverpools Joel Matip im Strafraum des Gegners gefoult. Einen Elfmeter gab es in der 53. Minute allerdings nicht. "Es ist ein Elfmeter in der zweiten Halbzeit für uns", blieb der Gästetrainer nach dem Match stur.

Lampard ist sicher, dass der Schiedsrichter auf der anderen Seite bei einer ähnlichen Situation auf den Punkt gezeigt hätte: "Wenn es am anderen Ende Mo Salah ist, dann erhält er den Elfmeter. Ich versuche hier keinen Konflikt zu erzeugen, es ist manchmal einfach die Realität des Fußballs."