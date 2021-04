Liverpool : Gegen Real: Liverpool-Star Mohamed Salah jagt neuen Rekord

In der Premier League sind Mohamed Salah in den letzten Wochen die Torjägerqualitäten etwas abhandengekommen. In der Champions League trifft der Superstar des FC Liverpool dagegen fast nach Belieben – und jagt den nächsten Rekord.

Das Viertelfinalhinspiel in der Champions League gegen Real Madrid hat für Mohamed Salah auch einen persönlichen Anreiz. Nur vier Spieler in der Geschichte des FC Liverpool haben es bisher geschafft, in vier aufeinanderfolgenden Europapokalspielen zu treffen.

Namentlich wären diese: Roger Hunt, Robbie Fowler, Djibril Cisse und Steven Gerrard. Gerrard war der letzte dieses Quartetts, der in der Saison 2007/08 in fünf Spielen am Stück traf. Gegen Midtjylland sowie in den Achtelfinals gegen Leipzig ist Salah je ein Treffer gelungen.

Für Salah besteht außerdem die Möglichkeit, mit starken Vorstellungen gegen die Blancos ein Statement zu setzen. Der 28-Jährige sorgte mit einem Interview im Dezember für Aufruhr. Seitdem war er immer wieder mit einem Wechsel an die Concha Espina verbunden worden.