Liverpool : Geht das zu weit? Mo Salah verlangt 580 000 Euro pro Woche!

Coach Jürgen Klopp wird den kommenden Verhandlungen mit Salah mit gewaltigem Zähneknirschen entgegensehen. Die verlangte Summe sprengt auf der einen Seite das Gehaltsgefüge der Reds und könnte damit zu internen Konflikten führen.

Andererseits lieferte Salah in den letzten Jahren konstant gute Leistungen ab. Alleine in der letzten Saison musste sich der Goalgetter in der Premier League mit 22 Ligatoren nur Harry Kane von den Tottenham Hotspur im Kampf um die Torjägerkanone geschlagen geben.

In den Jahren 2017 und 2018 besetzte er sogar zweimal hintereinander die Spitze der Torschützenliste. Aber rechtfertigen diese Zahlen eine so saftige Gehaltserhöhung?