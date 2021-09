Liverpool : Georginio Wijnaldum: Darum wählte ich PSG statt den FC Liverpool

Der FC Liverpool hätte den auslaufenden Vertrag mit Georginio Wijnaldum sehr gerne verlängert, hat dabei aber die Rechnung ohne den Mittelfeldspieler gemacht, der sich für eine neue Herausforderung bei Paris Saint-Germain entschied. Das Warum liefert Wijnaldum nun in einem Interview.

Jürgen Klopp hatte fast in Dauerschleife gepredigt, dass er Georginio Wijnaldum sehr gerne an Bord halten würde. Der Niederländer entschied sich jedoch gegen eine Vertragsverlängerung beim FC Liverpool und heuerte stattdessen für drei Jahre bei Paris Saint-Germain an.

"Ich möchte mehr und mehr Titel holen, deshalb habe ich mich für PSG entschieden. Ich denke, dass es hier die Möglichkeit dazu gibt", äußert sich Wijnaldum bei Foot.fr über seine persönlichen Beweggründe, einen Vertrag in Paris zu unterschreiben. Mit Liverpool wurde er 2019 Champions-League-Sieger und ein Jahr später Englischer Meister sowie Sieger der Klub-WM.