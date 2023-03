Jürgen Klopp: Gescheiterter Geheimplan enthüllt!

Wie Bild-Sportchef Matthias Brügelmann berichtet, sei der Coach des FC Liverpool Teil eines geheimen "Masterplans" gewesen. Klopp sollte die Nationalelf nach der Winter-Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Katar von Jogi Löw übernehmen.

Löw durchkreuzte diesen Plan jedoch, als er schon ein Jahr zuvor, nach dem Achtelfinal-Aus bei der Fußball-Europameisterschaft, seinen Job als DFB-Trainer aufgab. Zu diesem Zeitpunkt stand Klopp noch nicht zur Verfügung, weshalb die Wahl des Dachverbands auf Flick fiel, der zuvor mit dem FC Bayern in 19 Monaten sieben Titel errang.

DFB-Job vorerst wohl kein Thema für Jürgen Klopp

Als Bundestrainer enttäuschte Flick zuletzt allerdings. In Katar schied die DFB-Elf zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase einer WM aus. Somit lastet vor der Heim-EM im nächsten Jahr ein immenser Druck auf den Schultern des Mannes, der 2014 als Löws Co-Trainer Weltmeister in Rio geworden war.