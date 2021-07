Liverpool : FC Liverpool lässt Eigengewächs ziehen - und macht Millionen

Der FC Fulham belegte in der zurückliegenden Spielzeit nur den 18. Platz in der Premier League und musste deshalb den Gang in die zweite englische Liga antreten. Der Klub peilt den direkten Wiederaufstieg an und verstärkt sich dafür nun mit Harry Wilson (24) vom FC Liverpool.