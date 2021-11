FC Liverpool : Michael Edwards verkündet Reds-Abschied - Interesse von Newcastle United

2011 wechselte Edwards, der sich als Chefanalyst der Tottenham Hotspur einen Namen gemacht hatte, zu den Reds. Fünf Jahre später übernahm er dann den Posten des Sportdirektors. Mit seinem Abschied im Sommer 2022 hält er seine zuvor festgelegte Deadline ein.

"Ich habe immer geplant, meine Zeit in diesem Verein auf maximal zehn Jahre zu begrenzen", erklärte der 40-Jährige in einem offenen Brief an die Anhänger des LFC. "Ich habe es geliebt, hier zu arbeiten, aber ich bin ein Verfechter des Wandels."