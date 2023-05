Transfer-Kracher: Holt Liverpool Sadio Mane tatsächlich zurück?

Der FC Bayern zieht eine vorzeitige Trennung von Sadio Mane in Erwägung. Deshalb entstanden Mutmaßungen über eine eventuelle Rückkehr zum FC Liverpool.

Für die Reds sei eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit allerdings kein Thema. Die Personalentscheider sind nach den Zugängen von Darwin Nunez und Cody Gakpo der Meinung, dass die Offensive qualitativ ausreichend bestückt ist. Die Priorität in diesem Sommer liegt ohnehin auf dem Umbau des Mittelfelds.

Aber definitiv nicht bei seinem ehemaligen Klub FC Liverpool. Dieser verfolgt nach Angaben des Portals Football Insider keine Absichten, Mane an seine alte Wirkungsstätte zurückzuholen. Er vermisse seine Zeit in Liverpool und der Premier League zwar.

Sadio Mane wird den FC Bayern nach nur einem Jahr sehr wahrscheinlich wieder verlassen. Im Moment sieht es danach aus, als stünden die Chancen nicht schlecht, den 31-Jährigen ab der kommenden Saison wieder in der Premier League bewundern zu können.

"Er ist noch ein bisschen auf der Suche nach sich selbst", sagte FCB-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn über Mane. "Er ist ein Spieler, der viel Zuspruch braucht. Er ist die Art von Konkurrenzkampf, die wir hier haben, nicht gewohnt. Das war in Liverpool nicht so."

Da Mane in seiner persönlichen Planung wohl eher nicht vorsieht, in Ländern wie Saudi-Arabien zu spielen, bleibt für den Offensivstar eigentlich nur eine Rückkehr in die Premier League. Nur dort gibt es Klubs, die sein üppiges Gehalt von über 20 Millionen Euro stemmen können.

Verwendete Quellen

Football Insider