Liverpool : "Ich bin wirklich happy": Jürgen Klopp lobt sein neustes Juwel

Der FC Liverpool gewann am Dienstag im League Cup auswärts mit 0:3 gegen Norwich City. In der Partie durften neben den erfahrenen Protagonisten auch einige junge Spieler beweisen, was in ihnen steckt. Ein Nachwuchsspieler stieß dabei besonders hervor.