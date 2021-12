FC Liverpool : "Genieße den Moment": Elfer-Killer Caoimhin Kelleher nach Pokaltriumph zurückhaltend

Caoimhin Kelleher hielt im Elfmeterschießen zwei Strafstöße und avancierte damit zum Matchwinner. "Ich genieße den Moment, es ist ein schöner Moment", zitiert die Vereinswebsite den nüchternen Iren, der den Vorteil der Torhüter beim Elfmeterschießen ansprach. "Es lastet nicht viel Druck auf dir, wenn du ihn nicht hältst, [dann] ist es, wie es ist, aber ich genieße es immer und genieße die Chance, zu versuchen, ihn zu halten."

Die vielen Lobpreisungen, die nach dem Pokalspiel auf ihn einprasselten, leitete Kelleher eifrig an seine Torwarttrainer John Achterberg und Jack Robinson weiter. "Ehrlich gesagt habe ich alles ihnen zuzuschreiben, weil sie so viel recherchieren und so viele Analysen in Strafstöße und solch Dinge investieren."