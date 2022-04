Steven Gerrard hatte Angst vor Luis Suarez

Als Suarez 2011 in Liverpool ankam, überzeugte er von der ersten Sekunde an. "Er hat sofort trainiert, wie er gespielt hat", hielt Gerrard im YouTube-Format "The Overlap" fest. "Ich erinnere mich, dass ich und (Jamie) Carragher sagten: 'Ich möchte im Training nicht gegen ihn spielen'. Er war so intensiv im Training. Er würde dich überfahren, er würde dich dominieren, er würde dich schikanieren."

In den Matches wirkte Suarez hin und wieder ebenso übermotiviert und geriet dadurch mit Gegnern und Unparteiischen aneinander. So hat der Uruguayer einem Schiedsrichter im Alter von 16 Jahren einen Kopfstoß verpasst. Unvergessen bleiben außerdem seine Beißattacken, die letzte beim WM-Vorrundenspiel 2014 gegen Italien.