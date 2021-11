Liverpool : "Ich möchte weinen": Didier Drogba spricht über Rekordbrecher Mohamed Salah

Didier Drogba rechnet damit, dass Mohamed Salah in der Premier League zukünftig weitere Bestmarken aufstellen wird – und sieht seine festgehaltenen Bestleistungen in Gefahr.

"Wenn er so weitermacht, wird er alle meine Rekorde zerstören. Ich möchte weinen", sagte Drogba beim ägyptischen Mehwar TV über die beeindruckende Form, in der sich Salah befindet. Der Ausnahmekönner des FC Liverpool hatte Ende Oktober sein 107. Tor in der Premier League erzielt und avancierte damit zum erfolgreichsten afrikanischen Torschützen in der Geschichte der englischen Spitzenklasse.