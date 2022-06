FC Liverpool Telefonat mit Nagelsmann: Sadio Mane beindruckt Bayern-Coach

In dem Telefonat wollte Nagelsmann Mane eigentlich von seinem Verein überzeugen. Gleichzeitig machte der Spieler selbst Werbung in eigener Sache. Mit seinem freundlichen und zurückhaltenden Wesen wurde der Senegalese seinem Ruf gerecht, der ihn in seinem Heimatland so beliebt macht. Durch den Bau diverser Einrichtungen half er die schlimmen Verhältnissen im Senegal etwas zu verbessern.

Nach seinem möglichen Wechsel zum FC Bayern will sich Mane ebenfalls in den Dienst der Gemeinschaft stellen. So habe er keinerlei Ansprüche auf eine bestimmte Position im Angriff geltend gemacht und wolle stattdessen einfach dort auflaufen, wo ihn Julian Nagelsmann einsetzt. Ein Statement, das den Trainer der Münchener noch mehr vom 30-Jährigen überzeugt hat.

Die Sky-Experten gehen derweil davon aus, dass der Transfer zwischen Spieler und Verein fast schon beschlossene Sache ist. "Mane will zum FC Bayern und hat in den Gesprächen klar signalisiert: Ich möchte nur nach München wechseln." Einzig der FC Liverpool müsse demnach noch mit einer ansprechenden Ablösesumme zum Verkauf verleitet werden.