FC Liverpool : Liverpool jagt Shootingstar für links hinten - Divock Origi vor Abschied?

Divock Origi (25, Vertrag bis 2024) kommt beim FC Liverpool nicht über die Rolle des Edeljokers hinaus. Kein Wunder, stehen doch Roberto Firmino, Mohamed Salah und Sadio Mane in der Hierarchie vor dem Belgier.

Nach sechs Jahren an der Anfield Road könnte sich der Held aus dem letztjährigen Champions-League-Halbfinale gegen Barça eine Luftveränderung gut vorstellen.

Wie die Boulevardzeitung THE SUN in Erfahrung gebracht haben will, zeigt Aston Villa nach dem Last-Minute-Verbleib in der Premier League Interesse an Origi. Chefcoach Dean Smith soll den Nationalspieler (28 Einsätze) als Wunschspieler für den Angriff im Visier haben.