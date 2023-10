Jordan Henderson nimmt Buhrufe der eigenen Fans "auf die leichte Schulter"

Im Trikot der englischen Nationalmannschaft ist Kapitän Jordan Henderson (33) zuletzt vom eigenen Anhang ausgebuht worden. Sein Sommer-Wechsel nach Saudi-Arabien ist vielen britischen Fans ein Dorn im Auge, was der Fußballprofi nachvollziehen kann.

"Ich war nicht überrascht (von der Reaktion der LQBTQ+-Community), weil ich die Gründe für das, was sie sagen, verstehen kann", räumte Henderson vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Italien ein.

Ein Widerspruch für Hendersons frühere Anhänger. Dass diese ihren Unmut am Freitag beim 1:0-Testspielsieg über Australien kundgetan haben, verurteilt der Mann aus Sunderland indes keineswegs.

Nach zwölf Jahren beim FC Liverpool zog es Henderson in der vergangenen Transfer-Periode weiter zum saudi-arabischen Erstligisten Al-Ettifaq. Der Mittelfeldspieler setzte sich in der Vergangenheit wiederholt für die Rechte der LGBTQ+-Gemeinde ein und spielt nun ausgerechnet in einem Land, das Homosexualität verbietet.

Henderson verließ den FC Liverpool in Richtung Saudi-Arabien - Foto: Jose Breton- Pics Action / Shutterstock.com

"Ich betrachte es natürlich aus einem anderen Blickwinkel, aber ich kann es verstehen und muss das auf die leichte Schulter nehmen", führte Henderson weiter aus, der bei Al-Ettifaq englischen Medien zufolge 800.000 Euro pro Woche einstreichen soll.

Jordan Henderson: Buhrufe nagen am früheren Profi des FC Liverpool

So ganz spurlos gingen die Buhrufe am Freitag nach eigener Aussage aber nicht an Henderson vorbei. "Es nicht schön, von den eigenen Fans ausgebuht zu werden", berichtete der Rechtsfuß. Vorhaltungen wolle er deshalb trotzdem niemandem machen.

Er habe genug über die Gründe für seinen Wechsel in die Wüste gesprochen. Ob die Leute ihm glauben, hielt Henderson derweil für zweitrangig. "Aber es wird nichts daran ändern, wer ich bin und was ich für dieses Team und für mein Land tue. Ich gebe jedes Mal alles", versicherte der 79-malige Nationalspieler der Three Lions.

Verwendete Quellen

thesun.co.uk