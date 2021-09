Liverpool : Jordan Henderson zum 400.: "Kann noch viel für den FC Liverpool tun"

Einen besseren Rahmen als das 5:1 in der Champions League beim FC Porto hätte sich für Jordan Henderson fast nicht bieten können. Der Kapitän absolvierte am Dienstagabend sein 400. Pflichtspiel für den FC Liverpool. Ein Anliegen war es ihm, zu betonten, dass er mit den Reds noch viel vorhat.

400 Spiele für einen Verein sind in dieser dynamischen Fußballwelt inzwischen zum Seltenheitswert geworden. Entsprechend groß ist der Respekt, der Jordan Henderson beim FC Liverpool entgegenkommt.

Er könne seine Gefühle nicht richtig in Worte fassen, sagte der Spielführer der Reds nach seinem Premierenspiel. Ungefährdet siegte Liverpool am Dienstagabend am 2. Spieltag der Gruppenphase der Champions League mit 5:1 beim FC Porto.