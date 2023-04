Jürgen Klopp begründet Abkehr von Jude Bellingham und Co.

Im Bellingham-Poker sei Liverpool laut Klopp schlicht an seine finanziellen Grenzen gestoßen., erklärt Klopp. "Bei allem, was wir brauchen und wollen, werden wir absolut alles versuchen, es zu bekommen, aber es gibt Momente, in denen man akzeptieren muss, dass etwas nicht möglich ist, dann muss man davon Abstand nehmen und etwas anderes versuchen", sagte der Coach der Reds am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Klopps Ex-Klub Borussia Dortmund soll im Sommer Berichten zufolge 150 Millionen Euro für Bellingham, der im Ruhrpott noch bis 2025 vertraglich gebunden ist, fordern. Für den FC Liverpool ist dieser Betrag scheinbar nicht zu stemmen.

Die Debatte darüber hält Kloppo indes für überflüssig. "Ich weiß nicht, warum wir ständig über Dinge sprechen, die wir theoretisch gar nicht haben können. Wir können zum Beispiel nicht sechs neue Spieler für je 100 Millionen Euro kaufen."