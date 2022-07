Premier League Jürgen Klopp crasht Party als "falscher" Doppelgänger

Einmal an der Seite von Jürgen Klopp (55) die Nacht zum Tag machen – der Traum zahlloser Fußballfans. In Liverpool erfüllte sich dieser Wunsch für eine Handvoll Menschen. Auch wenn die Gäste zunächst völlig ahnungslos waren.

Die Truppe holte Matops in einem Teambus ab und zog dann durch die Stadt. "Die Stimmung war einfach der Wahnsinn", schilderte Lijnders in seinem Werk. Den Höhepunkt des feuchtfröhlichen Abends stellte wohl der Moment dar, als Jürgen Klopp das Gefährt verließ, um die "Jürgens Bar" zu betreten.

"Alle Leute dachten, er sei ein Doppelgänger, was den Moment der Erkenntnis, dass dies tatsächlich Jürgen Klopp war, so lustig machte", erinnerte sich Lijnders. "Als wir am nächsten Tag aufwachten, entdeckten wir, dass eine der Zeitungen einen Artikel über Jürgens Auftritt in der Bar gebracht hatte."