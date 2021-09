Champions League : Jürgen Klopp: "Das ist die stärkste Gruppe, die wir hatten, seitdem ich in Liverpool bin"

"Das ist die stärkste Gruppe, die wir hatten, seitdem ich in Liverpool bin, kein Zweifel", sagte Klopp auf der gestrigen Pressekonferenz vor dem Match gegen den AC Mailand und erinnert sich an eine ähnlich schwierige Aufgabe.

In dieser Todesgruppe setzten sich die Dortmunder in der Saison 2012/2013 als Gruppenerster durch und zogen ungeschlagen in das Achtelfinale ein. Durch das gewonnene Selbstbewusstsein schafften es die Schwarz-Gelben bis in das Finale der Königsklasse, wo sie sich dann mit 1:2 dem FC Bayern geschlagen geben mussten.