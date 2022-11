Jürgen Klopp: "Einer der großen Fehler in meinem Leben…"

Am vergangenen Wochenende traf der FC Liverpool auf die Tottenham Hotspur (2:1). Am Rande dieses Topspiels erklärte Jürgen Klopp (55), wie sehr er es bereut, den momentan verletzten Heung-min Son (30) zu gegebener Zeit nicht in sein Team geholt zu haben.

Mit seinen 96 Ligatoren hat Son inzwischen auch in der Premier League haufenweise Verehrer unter den dortigen Klubs angehäuft. Jürgen Klopp soll mit Liverpool ebenfalls zu den Interessenten gehören. Sein Vertrag bis 2025 wird die Verhandlungen aber nicht gerade erleichtern. Zumal Son in Tottenham zu den absoluten Sympathieträgern zählt und seit seiner Ankunft kontinuierlich abliefert.

Der Spieler selbst begründete seine Entscheidung später mit den folgenden Worten: "Ich wollte in der Bundesliga bleiben. Leverkusen und Dortmund wollten mich. Beide Mannschaften spielen in der Champions League, aber ich dachte, Dortmund würde die Rotation mehr nutzen als Leverkusen."

Heung-min Son droht aus bei der Weltmeisterschaft

Son ist als Leistungsträger Südkoreas für die Weltmeisterschaft in Katar fest eingeplant. Doch seine Teilnahme an den Titelkämpfen ist in Gefahr. In der Champions League zog sich der 30-jährige im Duell gegen Olympique Marseille eine Gesichtsverletzung zu, die eine Operation erforderte.

Conte hofft auf WM-Teilnahme seines Schützlings

Südkoreas Fußballverband zeigte sicher bisher zurückhaltend, was eine Beurteilung der Chancen von Sons Teilnahme an der WM angeht. Antonio Conte äußerte sich zuletzt optimistisch.

"Ich bin zuversichtlich, dass er schnell zurückkommt und die WM spielen kann", sagte der italienische Trainer am Rande des Spitzenspiels gegen Liverpool. Derzeit sei sein Spieler aber noch "sehr, sehr geknickt."

Son deutet WM-Teilnahme an

Offenbar hat das Daumendrücken geholfen. Am Mittwoch meldete sich der Ex-Bundesliga-Star zu Wort." Für dein Land an der WM zu spielen, ist der Traum so vieler Kinder. Es ist auch meiner und ich will diesen auf keinen Fall verpassen. Ich kann es kaum erwarten, mein wunderschönes Land zu repräsentieren, wir sehen und bald", postete der Angreifer auf Instagram. Südkorea trifft in der Vorrunde auf Uruguay, Ghana und Portugal.