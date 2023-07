Jürgen Klopp enthüllt liebste Party-Location - und schockiert seine Fans

Jürgen Klopp (56) ist bekanntermaßen ein sehr emotionaler Mensch. Der Coach des FC Liverpool feiert seine Siege deshalb in der Regel überschwänglich. Sein enormer Bekanntheitsgrad schränkt ihn dabei allerdings enorm ein.

Zum Lachen geht Klopp nicht in den Keller, das wissen nicht nur Freunde und Kollegen. Zum Feiern bleibt der frühere Bundesligatrainer aber am liebsten Zuhause – um sich vor neugierigen Blicken zu schützen.

"Ich kann ja nicht einfach in die Kneipe gehen, daher sind nach Spielen oft noch viele Freunde bei uns", berichtete Kloppo im Podcast "Hotel Matze". Seiner Frau würde dies nichts ausmachen. "Ulla hat das auch total gern, unsere Jungs sind auch sehr gesellig."

Allzu gemächlich scheint es bei diesen Sausen in den eigenen vier Wänden s nicht zuzugehen. "Das sind eigentlich die wildesten Partys, die ich gefeiert habe, die wir jemals hatten – denn draußen können wir ja keine feiern, also finden die bei uns in der Küche statt", erklärte Klopp.