Liverpool : Jürgen Klopp entschuldigt sich bei Real Madrid

Am Rande des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Real Madrid hatte Jürgen Klopp (53) Real Madrids Estadio Alfredo di Stefano als Trainingsplatz bezeichnet. Nun entschuldigte sich der Liverpool-Trainer.

"Die Leute haben so viel Lärm um das Thema gemacht", sagte Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel gegen Real Madrid: "Ich wollte nicht respektlos sein. Wenn sie denken, dass das Stadion ist, in dem sie spielen wollen, ist das für mich völlig in Ordnung."

Real Madrid trägt seine Heimspiele seit der Corona-Pandemie im Stadion der Zweitvertretung aus. Das Estadio Santiago Bernabeu wird renoviert. Klopp hatte die Spielstätte nach dem Hinspiel als Trainingsplatz bezeichnet.

Real-Legende Jorge Valdano, einst Spieler, Manager und Trainer beim spanischen Rekordmeister, reagierte auf Klopps Aussage mit einem Seitenhieb: "Madrid hat die Situation genutzt, um ein Stadion für das 21. Jahrhundert zu schaffen. Wenn das fertig ist, wird Anfield im Vergleich wie ein Trainingsgelände aussehen."