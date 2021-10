Liverpool : Jürgen Klopp huldigt Mohamed Salah – Liverpool-Star fordert Mega-Gehalt

Zwölf Torbeteiligungen zählt Mohamed Salah in dieser Pflichtspielsaison – und das in neun Begegnungen. Eine überragende Quote, die er mit einem Tor und einer Vorlagen im Spitzenspiel gegen Manchester City noch einmal ein Stück nach oben korrigierte. Jürgen Klopp nötigte das Respekt ab.

"Nur die besten Spieler der Welt schießen solche Tore", fing Klopps Hommage an. "Der erste Ballkontakt, der erste Zweikampf, den er gewinnt, dann den Ball auf den rechten Fuß zu legen und die Situation abzuschließen, war außergewöhnlich. Dieser Verein vergisst so etwas nie, die Leute werden noch lange über dieses Tor sprechen. In 50 oder 60 Jahren werden sie sich noch an dieses Tor erinnern."