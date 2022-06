FC Liverpool Jürgen Klopp lässt Edeljoker ziehen – Manchester United interessiert?

Nach Informationen der Tageszeitung Liverpool Echo lässt Cheftrainer Jürgen Klopp (54) Alex Oxlade-Chamberlain ziehen, wenn ein Verein 10 Millionen Pfund (ungefähr 11,6 Millionen Euro) als Ablösesumme auf den Tisch legt. Ein Jahr vor Vertragsende im Sommer 2023 wollen die Reds Oxlade-Chamberlain loswerden.

Manchester United und West Ham United zeigen laut The Sun Interesse am englischen Nationalspieler, der 2017 für über 35 Millionen Euro vom FC Arsenal an die Anfield Road gewechselt war.

Oxlade-Chamberlain konnte beim FC Liverpool auch aufgrund mehrerer langwieriger Verletzungen nicht die Rolle einnehmen, die für ihn vorgesehen war. Zwar ist der englische Nationalspieler (34 Spiele, sieben Tore) seit Monaten fit, die Konkurrenz im Mittelfeld ist aber mittlerweile zu groß geworden.