Liverpool : Jürgen Klopp: Lässt er Liverpools Edeljoker ziehen?

Der japanische Nationalspieler Takumi Minamino wechselte 2020 zum FC Liverpool in die Premier League. In anderthalb Jahren kam der Angreifer allerdings nicht an den gestandenen Spielern vorbei und saß meistens auf der Bank. Nach seiner Ausleihe im Februar dieses Jahres nach Southampton blühte Minamino auf, weshalb Trainer Ralph Hasenhüttl gerne länger mit ihm arbeiten würde. Auch im Interesse des Spielers.