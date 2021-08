Liverpool : Jürgen Klopp lässt Rekord-Talent auf Leihbasis ziehen

Ben Woodburn wird bis zum Januar 2022 an die Hearts of Midlothian verliehen. Die Reds hoffen, dass der 21-Jährige in Schottlands höchster Spielklasse genügend Erfahrungen sammelt, um anschließend wieder für Gänsehaut an der Anfield Road zu sorgen.