FC Liverpool Nach Gala: Jürgen Klopp lobt Rekord-Neuzugang Darwin Nunez

Trent Alexander-Arnold (23) brachte Liverpool in der 21. Minute in Führung, ehe Citys Julian Alvarez (22) in der 70. Spielminute ausgleichen konnte. In der Schlussphase schlug schließlich die große Stunde des Darwin Nunez.

Der Südamerikaner, der zur Pause in die Partie kam, holte zunächst, den Elfer heraus, den Mo Salah (30) verwandelte. In der Nachspielzeit besorgte Nunez dann den Endstand eigenständig.