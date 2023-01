Jürgen Klopp nennt Grund für Flaute von Salah und Co.

Der formstarke FC Liverpool hat nur eines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Besonders in der gut bestückten Offensive fehlt den Reds in dieser Saison die nötige Durchschlagskraft. Coach Jürgen Klopp (55) liefert eine Erklärung.

"Ja, natürlich leidet Mo, aber es war eine gut einstudierte Maschine, die an der Spitze zu dritt (Salah, Firmino und Sadio Mane) war, alles war klar, indem, was wir taten. Nun sind es Mo, Luis und Darwin, die nur 343 Minuten zusammen gespielt haben", verweist Klopp auf die Verletzungsmisere bei den Reds. "Jeder hat darunter gelitten, das ist klar."

Der frühere BVB-Trainer verriet vor dem FA-Cup-Match gegen Brighton & Hove Albion (1:2 n. V.), warum unter anderem Stürmerstar Mohamed Salah (30) in diesem Jahr kaum Torgefahr ausstrahlt.

FC Liverpool: Jürgen Klopp glaubt an den Turnaround

In seiner langen Trainerkarriere hat Jürgen Klopp bereits eine Menge Ups und Downs durchlebt. Seine Erfahrungen will er an seine Schützlinge weitergeben, um die aktuelle Krise bestmöglich zu überstehen.

"Du musst respektvoll sein, die richtigen Dinge zeigen, du musst kritisieren, darfst aber nicht verrückt werden. Diese Situation ist nicht perfekt, aber die Basis der letzten beiden Spiele, ist etwas, das ich mag und mit dem ich arbeiten kann", versprühte Klopp vorsichtigen Optimismus.

Der FC Liverpool kam am letzten Premier-League-Spieltag nicht über ein 0:0 gegen den ebenfalls kriselnden FC Chelsea hinaus. Zuvor gelang dem vorjährigen Champions-League-Finalisten immerhin ein 1:0 im Pokal über die Wolverhampton Wanderers.