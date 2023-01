Jürgen Klopp: "Einer der Hauptgründe für meine Verlängerung..."

"Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich einen neuen Vertrag unterschrieben habe", erklärt der Erfolgscoach gegenüber BT Sport. Der Umbau des Kaders ist eine große, aber reizvolle Herausforderung für den Ex-Dortmunder.

Klopp steht seit Oktober 2015 als Chefcoach an der Seitenlinie der Anfield Road. Im Frühjahr 2022 verlängerte er seinen Vertrag bis 2026. Nach der Unterschrift nannte Klopp seine Frau als eine der Triebfedern hinter seinem Verbleib. "Ulla will bleiben. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt. Aber das ist nicht der einzige Grund", so Kloppo.

Aktuell hakt es im Getriebe, nach 19 Spielen belegt Liverpool nur den neunten Tabellenplatz der Premier League. Der Rückstand auf den ersten Champions League-Qualifikationsplatz beträgt bereits zehn Punkte, allerdings haben die Reds ein Spiel weniger absolviert als Manchester United.