Liverpool : Jürgen Klopp spricht Machtwort im Fall Divock Origi

In den letzten Wochen haben sich zahlreiche Vereine bei Divock Origi gemeldet, dessen Vertrag beim FC Liverpool in weniger als einem halben Jahr seine Gültigkeit verliert. Für Jürgen Klopp kommt ein Abgang allerdings nicht infrage.

Jürgen Klopp hat einen Winterwechsel von Divock Origi kategorisch ausgeschlossen. "Div ist nicht verfügbar. Ich sehe kein Szenario – im Leben kann so ziemlich alles passieren – aber von diesem Moment an würde ich sagen, er wird hier sein. Und hoffentlich bald wieder fit, denn wir könnten ihn jetzt gut gebrauchen", so der Trainer des FC Liverpool gegenüber dem Vereinskanal.

Origi arbeitet nach einer muskulären Verletzung zwar noch immer an seinem Comeback. Weil Mohamed Salah und Sadio Mane die kommenden Wochen beim Afrika-Cup verbringen werden, wird Origi für die Reds noch von eminent wichtiger Bedeutung sein.