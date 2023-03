Jürgen Klopp spricht über seine Zukunft beim FC Liverpool

Aufgrund einer schwachen Saison droht der FC Liverpool die Champions League zu verpassen. Trotz der teilweise erschreckenden Leistungen zweifelt Jürgen Klopp nicht an seiner Jobsicherheit.

Der Rückstand auf die Plätze, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen, liegt bei neun Punkten. Für die Reds wäre es der sportliche Super-GAU, sollte der Einzug in die Königsklasse verpasst werden.

"Wir haben eine gemeinsame Zukunft, es ist unsere Entscheidung, wie wir mit den Dingen umgehen. Wir haben Werte, wir haben Prinzipien", sagte Klopp während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers (Mittwoch, 21 Uhr).

Jürgen Klopp ist der Überzeugung, dass er nach wie vor der Richtige auf der Kommandobrücke des FC Liverpool ist – und lässt im Zuge dessen keine Zweifel an seiner Zukunft aufkommen.

Klopp bleibt diesbezüglich optimistisch: "Ich weiß, dass die Welt ein verrückter Ort ist und sich viele Dinge ändern, aber es liegt immer noch in unserer Hand." Am Sonntag (17.30 Uhr) steht das Topspiel gegen Manchester United an.